Yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa araç çarptı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Elazığ’da, koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa araç çarptı. Talihsiz çocuğun metrelerce savrulduğu kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün İnönü Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tunceliler Garajı mevkiinden eski Devlet Hastanesi mevkiine doğru seyir halinde olan plakası öğrenilemeyen araç, koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa çarptı. Çocuk çarpmanın etkisi ile metrelerce savrulurken, olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, araç sürücüsü gözaltına alındı.

Çocuğun hastanedeki tedavisi sürerken, kaza anı bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.