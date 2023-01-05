Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Burdur-Antalya Karayolu üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaşlı kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, bugün Burdur Antalya Karayolu Bucak ilçesi Seydiköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Keziban Meke isimli kadına, karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada Mustafa Hamit Ç. idaresindeki 06 DFS 265 plakalı otomobil çarptı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza mahalline gelen sağlık ekipleri, yerde yatan Meke’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından Meke’nin cenazesi Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.