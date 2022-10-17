Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti

İzmir’in Bornova ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, bugün saat 11.45 sıralarında İzmir-Aydın Otoyolu Nilüfer Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen Gıyasettin Balkaş’a (62), D.A. idaresindeki 35 BHU 969 plakalı Toyota marka otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Balkaş sürüklenirken, kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, kaza sonrası yolda güvenlik önlemleri aldı.

Ağır yaralandığı belirlenen adam, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede hayatını kaybetti

Ağır yaralı olarak tedaviye alınan Gıyasettin Balkaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Talihsiz adamın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.