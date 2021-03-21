banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Seren Serengil'den üzücü haber!
Seren Serengil'den üzücü haber!
Erdoğan'dan anlamlı paylaşım...
Erdoğan'dan anlamlı paylaşım...
Ömer Faruk Gergerlioğlu serbest bırakıldı
Ömer Faruk Gergerlioğlu serbest bırakıldı
Beşiktaş ve Fenerbahçe arasındaki 'Tatlı Rekabet'
Beşiktaş ve Fenerbahçe arasındaki 'Tatlı Rekabet'

Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bir vatandaş, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın yaşandığı noktada geçen hafta da bir vatandaşın araç çarpması sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Asayiş 21.03.2021, 17:41
1
Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bir vatandaş, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın yaşandığı noktada geçen hafta da bir vatandaşın araç çarpması sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Kaza, dün akşam saatlerinde İslahiye-Nurdağı karayolunun üçüncü kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Reşit Y.’ye (53), M.Ç. (45) isimli sürücünün kontrolündeki 27 BPJ 48 plakalı Renault marka otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Reşit Y., olay yerine intikal eden 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Talihsiz adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından hayatını kaybeden Reşit Y.’nin cansız bedeni, tamamlanan işlemleri sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilirken, otomobil sürücüsü M.Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Aynı noktada bir haftada ikinci ölümlü kaza

Öte yandan, aynı noktada geçtiğimiz hafta da ölümlü bir kazanın yaşandığı ortaya çıktı. İddiaya göre, aynı yerde geçtiğimiz hafta meydana gelen kazada, yine yoluna karşısına geçmek isteyen Musa Durmaz (71) isimli vatandaşa, A.Y. isimli şahsın kullandığı 31 KJH 73 plakalı Ford marka aracın çarptığı ve yaşlı adamın hayatını kaybettiği öğrenildi.
Yorumlar (0)
banner422
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 28 63
2. Galatasaray 30 61
3. Fenerbahçe 29 58
4. Trabzonspor 30 55
5. Alanyaspor 30 49
6. Gaziantep FK 30 47
7. Hatayspor 29 46
8. Karagümrük 30 44
9. Sivasspor 29 40
10. Göztepe 30 39
11. Antalyaspor 30 39
12. Konyaspor 29 36
13. Rizespor 29 34
14. Malatyaspor 29 32
15. Kasımpaşa 30 31
16. Kayserispor 29 31
17. Başakşehir 30 30
18. Ankaragücü 29 29
19. Erzurumspor 30 27
20. Gençlerbirliği 29 27
21. Denizlispor 29 25
Takımlar O P
1. Giresunspor 27 56
2. Samsunspor 27 51
3. Altay 27 50
4. Adana Demirspor 27 49
5. Altınordu 27 49
6. İstanbulspor 27 47
7. Ankara Keçiörengücü 27 46
8. Tuzlaspor 27 41
9. Bandırmaspor 27 38
10. Bursaspor 26 37
11. Ümraniye 27 37
12. Boluspor 27 32
13. Balıkesirspor 27 29
14. Adanaspor 26 28
15. Menemenspor 27 28
16. Akhisar Bld.Spor 27 25
17. Ankaraspor 27 16
18. Eskişehirspor 27 8
Takımlar O P
1. Man City 30 71
2. M. United 29 57
3. Leicester City 29 56
4. Chelsea 29 51
5. West Ham 28 48
6. Liverpool 29 46
7. Everton 28 46
8. Tottenham 28 45
9. Aston Villa 27 41
10. Arsenal 28 41
11. Leeds United 29 39
12. Crystal Palace 29 37
13. Wolverhampton 29 35
14. Southampton 29 33
15. Burnley 29 33
16. Brighton 29 32
17. Newcastle 29 28
18. Fulham 30 26
19. West Bromwich 29 18
20. Sheffield United 29 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 27 63
2. Real Madrid 28 60
3. Barcelona 27 59
4. Sevilla 28 55
5. Real Sociedad 27 45
6. Real Betis 28 45
7. Villarreal 27 40
8. Granada 27 36
9. Athletic Bilbao 28 35
10. Levante 28 35
11. Celta de Vigo 28 34
12. Valencia 27 30
13. Osasuna 28 30
14. Getafe 28 29
15. Cádiz 27 29
16. Real Valladolid 28 27
17. Elche 28 25
18. Eibar 28 23
19. Deportivo Alaves 27 23
20. Huesca 28 21