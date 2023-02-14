Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

Tekirdağ’ın Çerkezköy Kapaklı yolu Kümeevler mevkiinde yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarptığı kadın, Aksoy Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından araç sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza, öğlen saatlerinde Çerkezköy-Kapaklı yolu Kümeevler mevkiinde meydana geldi. Çerkezköy’den Kapaklı istikametine seyir halinde olan A.D. yönetimindeki 59 ZT 186 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Nurdan Gül Aksoy’a (50) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Aksoy ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılan Aksoy, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Acı haberi alan Aksoy’un yakınları hastaneye akın ederken, otomobil sürücüsü A.D ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.