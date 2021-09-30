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Yolun karşısına geçmek istedi, 2 kez otomobil çarptı...Feci kaza kamerada
Yolun karşısına geçmek istedi, 2 kez otomobil çarptı...Feci kaza kamerada
Asayiş 30.09.2021, 16:10
Yolun karşısına geçmek istedi, 2 kez otomobil çarptı...Feci kaza kamerada
- Otomobil çarptı, elinden savrulanları toplamak için kalkmak isterken başka bir otomobil daha çarptı
- Yaralanan şahsı başka bir sürücü kurtardı
- Yurt genelinde Ağustos ayında meydana gelen kazalar saniye saniye MOBESE kameraları tarafından kaydedildi