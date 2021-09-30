Yolun karşısına geçmek istedi, 2 kez otomobil çarptı...Feci kaza kamerada

- Otomobil çarptı, elinden savrulanları toplamak için kalkmak isterken başka bir otomobil daha çarptı

- Yaralanan şahsı başka bir sürücü kurtardı

- Yurt genelinde Ağustos ayında meydana gelen kazalar saniye saniye MOBESE kameraları tarafından kaydedildi