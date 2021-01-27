Yolun karşısına geçerken tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde karşıdan karşıya geçerken tırın çarptığı şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen İzzet Bozkurt isimli bir vatandaşa plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir tır çarptı. Bozkurt’un yaralandığı kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Bozkurt, ambulansla kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Bozkurt’un cenazesi adli tıp morguna kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Bozkurt’un özel bir personel taşıma firmasının müdürü olduğu öğrenildi.