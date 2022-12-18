Yolun karşısına geçerken tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Diyarbakır’da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, tırın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. O anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Sur ilçesine bağlı Çarıklı Beldesi Yeşil Vadi mevkiinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Şah Ç. (44), tırın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Şah Ç., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza, anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Güvenlik güçleri, kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.