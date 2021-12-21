Yolun karşısına geçerken otomobil çarptı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 61 yaşındaki adama otomobil çarptı.

Kaza Siverek-Çermik karayolunu birbirine bağlayan Mevlana Celalettin-i Rumi Bulvarı Diş Hastanesi kavşağında meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, Şahin Ö. idaresindeki 01 CKG 08 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 61 yaşındaki Davut Gözen’e çarptı. Kaza sonucu Davut Gözen ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, yaralının yoğun bakıma kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.