Yolun karşısına geçerken aracın çarptığı adam hayatını kaybetti

Elazığ’da yolun karşısına geçmek isterken aracın çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Olay, Elazığ-Bingöl Karayolu Elmapınar köyü yakınlarında yaşandı. Yolun karşısına geçmek isteyen Veysi Milli’ye (88) araba çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Talihsiz adam, olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Milli’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.