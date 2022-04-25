Yolun karşısına geçen yayaya otomobilin çarpma anı kameralara yansıdı

Karabük’te yolun karşısına geçen bir kişiye otomobil çarptı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Hürriyet Mahallesi İnönü caddesinde meydana geldi. Murat Şenay (67) isimli yaşlı adam cadde üzerinden yolun karşısına geçtiği sırada şehir merkezine seyir halinde olan İbrahim Uğurlu idaresindeki 78 SC 496 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile yolu savrulan Şenay yaralanırken, otomobilin ön camı da çarpmanın şiddeti ile kırıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıya ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.