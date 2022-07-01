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Yolun karşına geçmek isterken canından oldu

Tokat’ın Erbaa ilçesinde oğluyla yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Asayiş 01.07.2022, 18:29
Yolun karşına geçmek isterken canından oldu

Tokat’ın Erbaa ilçesinde oğluyla yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, D-00 karayolunda meydana geldi. Zihinsel engelli oğlu U.Ç. (12) ile yolun karşısına geçmeye çalışan Samiye Çelenoğlu’na (44), M.D. (19) yönetimindeki 60 RG 491 plakalı Ford transit marka minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadın olay yerinde hayatını kaybetti. U.Ç. ise kazayı yara almadan atlattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından kadının cenazesi Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Minibüs sürücüsü ise gözaltına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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