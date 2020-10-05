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Yolu trafiğe kapatarak drift yaptılar

TRABZON'UN ORTAHİSAR İLÇESİNDE ÖNCEKİ AKŞAM YOLU TRAFİĞE KAPATAN DÜĞÜN KONVOYUNDAKİ ARAÇLAR DRİFT YAPARAK TEHLİKEYE NEDEN OLDU. O ANLAR CEP TELEFONU KAMERALARI TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENİRKEN, PLAKALARINI KAPATARAK DRİFT YAPAN ARAÇLAR JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN BELİRLENEREK CEZADAN KAÇAMADI.

Asayiş 05.10.2020, 11:22
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Yolu trafiğe kapatarak drift yaptılar

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde önceki akşam yolu trafiğe kapatan düğün konvoyundaki araçlar drift yaparak tehlikeye neden oldu. O anlar cep telefonu kameraları tarafından görüntülenirken, plakalarını kapatarak drift yapan araçlar jandarma ekipleri tarafından belirlenerek cezadan kaçamadı.

Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesi Aktoprak mevkiinde önceki akşam saatlerinde yolu kapatan düğün konvoyundaki araçlar, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde drift yaptılar. Drift yapan araç sürücülerinin plakalarını kapatarak önlem aldıkları gözlenirken, bir süre sonra yolu trafiğe açarak bölgeden uzaklaştılar. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine jandarma trafik ekipleri bölgede çalışma başlatırken, yapılan sıkı takip sonucu drift yapan araçlara 8 bin 222 TL para cezası kesildi. Araçlar 6 ay boyunca bağlanırken, sürücülerinin ehliyetlerine ise 6 ay el konuldu.

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