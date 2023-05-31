Yolu kapatıp asker eğlencesi yaptılar, o anlar kameraya yansıdı

Elazığ’da asker uğurlaması sebebiyle bir araya gelen bir grup, arabalarla alt geçidi trafiğe kapatıp eğlendi. O anlar kameraya yansırken, diğer sürücüler de duruma tepki gösterdi.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Zübeyde Hanım Caddesi Çaydaçıra alt geçidinde yaşandı. Asker uğurlaması sebebiyle araç konvoyu oluşturan bir grup, alt geçitte durarak trafiği kapattı. Araçlarından inen şahıslar bir süre eğlendi ve telefonlarıyla görüntü aldı. Diğer sürücüler duruma tepki gösterirken, trafiğin arkada sıkışmasının ardından konvoy tekrar hareket etti. O anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi.