Son Dakika
Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Türkiye Tabipler Birliği Başkanı Fincancı hakkında suç duyurusunda bulundu
Yolu kapanan mezradaki hasta için ambulans helikopter havalandı
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kardan yolu kapanan köyde rahatsızlanan 70 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
Asayiş 17.03.2022, 14:17
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kardan yolu kapanan köyde rahatsızlanan 70 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
Yüksekova ilçesinin Büyükçiftlik beldesine bağlı Yeşilova köyü Kandilli mezrasında yaşayan, solunum ve yüksek tansiyon hastası İzzet Erdi (70) rahatsızlanınca yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. Kardan dolayı kapanan yolun açılmasının uzun süreceğinin değerlendirilmesi üzerine Van’dan ambulans helikopter havalandı. Büyükçiftlik Karakolundan ambulans helikopterle alınan hasta, Yüksekova Devlet Hastanesine nakledildi.