Yoldan çıktı, direksiyonda uyuyakaldı

Bursa’da lüks cipiyle yoldan çıkan genç sürücü, aracında uyuyakaldı.

Kaza, Nilüfer ilçesinde Cephanelik Caddesi’nde sabah saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoldan geçen bir vatandaş, kaldırımın üstüne çıkmış bir cip gördü. Hemen yanına giderek, cipin içinde uyuyakalmış sürücüyü gören vatandaş, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Lüks cip ise otoparka çekildi. Polis olayla alakalı tahkikat başlattı.