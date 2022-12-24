Yoldan çıkıp takla attı: 2 yaralı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yaşanan kazada iki kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesi Kepirtepe mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre; Cebrail B. (28) sevk ve idaresindeki 59 AAR 426 plakalı araç, henüz nedeni öğrenilemeyen sebepten ötürü sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini yitirmesi neticesinde yoldan çıkarak tarlaya uçtu ve takla attı.

Talihsiz olayda sürücü Cebrail B. ile araçta bulunan Ömer B.(25) ve Cemil B.(22) yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan 3 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.