Yoldan çıkıp park halindeki araca çarptı, kazaya neden olan diğer araç olay yerinden kaçtı

Sivas’ta kaza yapan araç yoldan çıktı, park halindeki araca çarparak durabildi, kazaya neden olan diğer araç olay yerinden kaçtı. Kaza saat 01.30 sıralarında Sultanşehir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.Y yönetimindeki 58 ADE 567 plakalı Honda marka araç kaza yaptıktan sonra direksiyon hâkimiyetini kaybederek yoldan çıktı, park halindeki 58 BB 700 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazaya neden olan araç olay yerinden kaçtı. Kazada yaralanan olmazken polis olayla ilgili inceleme başlattı.