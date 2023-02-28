Yoldan çıkan tır buğday tarlasına girdi

Afyonkarahisar’da yoldan çıkarak buğday tarlasına sürüklenen tır kullanılmaz hale geldi, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesi Gazlıgöl beldesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 77 DN 134 plakalı tır, hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak buğday tarlasına girdi. Kazanın etkisiyle tırın kupası yerinden çıkarken, araçta ağır maddi hasar meydana geldi. Tır sürücüsü kendi imkanları ile tırdan çıkarak jandarmaya haber verdi. Kazada ölün ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.