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Yoldan çıkan tanker kayısı bahçesine girdi

Malatya’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği benzin yüklü tanker kayısı bahçesine girdi. Kazada sürücü yaralandı.

Asayiş 21.07.2022, 13:43
Yoldan çıkan tanker kayısı bahçesine girdi

Malatya’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği benzin yüklü tanker kayısı bahçesine girdi. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, saat 12.10’da Malatya-Elazığ karayolu Kale ilçe merkezi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan 06 CHK 359 plakalı Mercedes marka benzin yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kayısı bahçesine girdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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