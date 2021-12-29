Yoldan çıkan otomobil yürüyüş yoluna devrildi: 1 yaralı

Karabük’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak yürüyüş yoluna devrildi, kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Karabük-Safranbolu çevre yolu mevkiinde meydana geldi. Adem Ö. idaresindeki 06 AD 562 plakalı otomobil, Safranbolu istikametine seyri halindeyken kontrolden çıkarak koşu yoluna takla atıp devrildi. Tavanı üstüne devrilen otomobil sürücüsü kendi imkanları ile araçtan çıkarken, kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk tedavisi yapılan sürücü, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.