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Yoldan çıkan otomobil yan yatarak bahçeye girdi: 2 yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yan yatarak bahçeye girdi. Kazada anne ve ve oğlu yaralandı.

Asayiş 23.09.2021, 10:13
Yoldan çıkan otomobil yan yatarak bahçeye girdi: 2 yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yan yatarak bahçeye girdi. Kazada anne ve ve oğlu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Osmanlı Karacaoğlu Mahallesi Battalgazi Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, S.B. (34) yönetimindeki 38 LL 821 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan yattı. Bir süre sürüklenen otomobil, yol kenarında bulunan bir evin bahçesindeki atıl inşaata girerek durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan anne S.B. ve oğlu M.A.B., itfaiyenin yardımı ile araçtan çıkarıldı. Yaralılar ambulanslar ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaparken, kazaya karışan otomobilde çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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