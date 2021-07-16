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Yoldan çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Karabük’ün Eflani ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil direğe çarptıktan sonra devrildi. Kazada otomobilde bulunan biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Asayiş 16.07.2021, 19:14
Yoldan çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
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Karabük’ün Eflani ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil direğe çarptıktan sonra devrildi. Kazada otomobilde bulunan biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçe girişinde meydana geldi. Safranbolu’dan Eflani’ye seyir halinde olan Mustafa Ç. (47) idaresindeki 27 YP 443 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak direğe çarptıktan sonra devrildi. Kazada otomobilde bulunan Ayşenur Berra K. (13) ile Fadime Ç.(47) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ambulansı ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ve polis ekipleri kaza bölgesinde önlem alırken, otomobil çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı.
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