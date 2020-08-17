Yoldan çıkan otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı
KASTAMONU’NUN DADAY İLÇESİNDE YOLDAN ÇIKAN OTOMOBİLİN ŞARAMPOLE UÇMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI.
Kastamonu’nun Daday ilçesinde yoldan çıkan otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Daday istikametinden Eflani istikametine giden Halit Ö. (52) yönetimindeki 37 KA 932 plakalı Tofaş marka otomobil, Bezirgan köyü yol ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Sulama göletine ait olan sanat yapısına vurarak devrilen otomobilde sıkışarak yaralanan sürücü Halit Ö. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Senem G. (29) ve Halil G. (9), itfaiye ekiplerinin yardımı ile sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.
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