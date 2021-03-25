banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Fatih Terim’e 2 maç ceza!
Fatih Terim’e 2 maç ceza!
Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın istifa etti
Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın istifa etti
Fenerbahçe'de Erol Bulut ile yollar ayrıldı!
Fenerbahçe'de Erol Bulut ile yollar ayrıldı!
Lille'den Burak Yılmaz için Türkçe paylaşım!
Lille'den Burak Yılmaz için Türkçe paylaşım!

Yoldan çıkan otomobil kayalıklara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kastamonu-Taşköprü karayolunda kontrolden çıkan otomobil kayalıklara çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Asayiş 25.03.2021, 22:20
4
Yoldan çıkan otomobil kayalıklara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kastamonu-Taşköprü karayolunda kontrolden çıkan otomobil kayalıklara çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Taşköprü karayolu Hatip köyü mevkiinde Ferdi Balaban (21) idaresindeki plakası öğrenilemeyen Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek şarampolde kayalıklara çarptı. Kazada araçta büyük oranda maddi hasar oluşurken sürücü Ferdi Balaban hayatını kaybetti, araçta yolcu olarak bulunan Baha K. ise yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybeden Ferdi Balaban ise hastanenin morguna kaldırıldı. Kazanın ardından polis ve jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu