Yoldan çıkan otomobil, aydınlatma direğini devirerek otoparkın çatısına uçtu

Kastamonu’da Taşköprü kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aydınlatma direğini devirdikten sonra otoparkın çatısına uçtu.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da İnönü Mahallesinde Taşköprü kavşağında ismi öğrenilemeyen 34 UF 0266 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ilk önce aydınlatma direğine çarptı. Aydınlatma direğini de deviren otomobil, bir otoparkın çatısına uçtu. Yan yatarak durabilen otomobilin sürücüsü, kazayı hafif şekilde yaralı atlattı. Kazanın ardından trafik polisi ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.