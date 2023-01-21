Yoldan çıkan minibüs devrildi: 1 ağır yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir minibüsün yoldan çıkarak devrildiği kazada sürücü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan Mahallesi Kayseri-Malatya karayolu üzerinde meydana gelen kazada, A.G. idaresindeki 02 ACC 340 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Devrilen minibüsün sürücüsü araç içerisinde sıkışarak ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından araçtan çıkarılan A.G., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.