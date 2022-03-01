Yoldan çıkan kamyonet direğe çarptı: 1 ölü

Balıkesir’in Edremit ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kamyoneti direğe çarptı. Kazada kamyonette bulunan bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Güre Mahallesi İskele Cami yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 10 KK 964 plakalı kamyonet yoldan çıkarak direğe çarptı. Kazada kamyonetin yolcu kabini büyük hasar gördü. Araç içinde iki kişi sıkıştı. Sıkışan Sertaş Avcı Edremit İtfaiye Grup Amirliği kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı ve 112 ekiplerine yaralı olarak teslim edildi. Ancak araçta bulunan Ertaş Avcı, kamyonet içinde hayatını kaybetti. Ertaş Avcı’nın cenazesi itfaiye tarafından zorlu bir çalışma ile çıkartıldı. Avcı’nın cenazesi ileri otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Kaza ile ilgili olarak jandarma ve Edremit Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.