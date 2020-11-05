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Yoldan çıkan kamyon uçuruma ramak kala devrildi

KIRIKKALE’DE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU YOLDAN ÇIKAN KAMYON UÇURUMA RAMAK KALAN YAN DEVRİLDİ.

Asayiş 05.11.2020, 12:16
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Yoldan çıkan kamyon uçuruma ramak kala devrildi

Kırıkkale’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan kamyon uçuruma ramak kalan yan devrildi.

Kaza, Kırıkkale-Ankara D-200 karayolu üzerindeki Irmak köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Talha S. idaresindeki 05 FR 411 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu metrelerce sürüklenerek uçuruma ramak kala yan devrildi. Kazada sürücü Talha S. yara almadan kurtulurken kamyonda ise maddi hasar meydana geldi. Kaza yerine gelen trafik ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından kamyon vinç yardımıyla kaldırıldı.

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