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Yoldan çıkan cip duraktaki iki taksiye çarptı: 1 yaralı

Samsun’da yoldan çıkan cipin durakta park halindeki iki taksiye çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Asayiş 11.05.2021, 09:17
Yoldan çıkan cip duraktaki iki taksiye çarptı: 1 yaralı

Samsun’da yoldan çıkan cipin durakta park halindeki iki taksiye çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolunun 28. kilometresi Çınarlık mevkisinde saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tevrat Ö. idaresindeki 34 GAD 09 plakalı cip direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüjden karşıya geçip yolun kenarındaki taksi durağında park halinde bulunan 55 T 6120 ve 55 T 6144 plakalı ticari taksilere çarptı. Kazada cipte yolcu olarak bulunan Ali Okuyan (52) yaralandı. Yaralı, 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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