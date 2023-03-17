Yoldan çıkan araç şarampole sürüklendi: 2 yaralı
Erzurum’un Aşkale ilçesine bağlı Dereköy mevkiinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil şarampolden aşağı 3 metre sürüklendi. Kazada 2 kişi yaralandı.
Erzurum’un Aşkale ilçesine bağlı Dereköy mevkiinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil şarampolden aşağı 3 metre sürüklendi. Kazada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Samsun’dan Bingöl’e gitmek için yola çıkan ismi öğrenilemeyen 55 AHE 490 plakalı otomobilin sürücüsü Dereköy istikametinde virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil, şarampolden aşağıya yaklaşık 3 metre sürüklendi.
Cuma namazından çıkan Dereköylü vatandaşlar olay yerine gelerek sürücü ve eşini araçtan çıkardılar. Durumun 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine kazada yaralanan 2 kişi ambulanslarla Erzurum’daki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.