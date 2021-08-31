Yoldan çıkan ambulans az daha eczaneye giriyordu

Antalya’nın Serik ilçesinde ambulans şoförü, önünde seyreden otomobile çarpmamak için manevra yapınca yoldan çıktı. Ambulans, eczaneye girmeye ramak kala durabildi.

Kaza, Serik ilçesine bağlı Orta mahalle Kız Deresi yolunda sabah saatlerinde meydana geldi. Seyir halinde ilerleyen ambulans, önündeki araca çarpmamak için manevra yapması sonucu yoldan çıktı ve yol kenarında bulunan eczanenin kaldırımına çıktı. Olay sonrası diğer aracın şoförü ise durmadan yoluna devam etti. Ambulansın boş olduğu öğrenilirken, olayda yaralanan olmadı.