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Yolda yürürken husumetlileriyle karşılaşınca olanlar oldu

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde sokak ortasında iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi aldığı darbelerle yaralandı. Grup arasında çıkan kavga ise anbean an güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş 16.07.2021, 20:40
Yolda yürürken husumetlileriyle karşılaşınca olanlar oldu
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Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde sokak ortasında iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi aldığı darbelerle yaralandı. Grup arasında çıkan kavga ise anbean an güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kaynarca ilçesi Merkez Mahallesi Kandıra Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup, Kandıra Caddesi üzerinde karşılaşarak tartışmaya başladılar. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek yerini kavgaya bıraktı. Adeta tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavgada E.A., H.G. ile karşı gruptan Ü.A. ve A.A. yaralandı. Kavga, olay yerine gelen polis ekiplerinin araya girmesiyle son bulurken yaralılar Kaynarca İlçe Devlet Hastanesine taraflar ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İki gurubun tekme, tokat kavga etmesi güvenlik kamerasına yansıdı.
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