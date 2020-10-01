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Yolda yürürken arkasından vurulan şahıs ağır yaralandı

KAYSERİ'NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE YÜRÜDÜĞÜ SIRADA ARKASINDAN VURULAN ŞAHIS AĞIR YARALANDI.

Asayiş 01.10.2020, 21:40
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Yolda yürürken arkasından vurulan şahıs ağır yaralandı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yürüdüğü sırada arkasından vurulan şahıs ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Kayseri OSB 23. cadde üzerinde meydana gelen olayda yolda yürüyen Ö.D. (51) silahla vuruldu. Sırtına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Ö.D. sevk edilen ambulansla Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ö.D.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın ardından polis ekipleri olayın meydana geldiği yerde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Polis, olayın şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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