Yolda yürürken aracın altında kalarak can verdi

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde yolda yürüyen 55 yaşındaki bir kişi kendisine çarpan aracın altında ezilerek can verdi.

Edinilen bilgiye göre, 55 yaşındaki Necmi Balcı, Karlıköy Mahallesi istikametine doğru yürüdüğü esnada bir araç tarafından ezildi. Balcı’ya çarpan araç olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri 55 yaşındaki adamı Saray Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Necmi Balcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.