Yolda oluşan buzlanma kazaya neden oldu bir çocuk yaralandı

Erzurum’da soğuk havanın etkisiyle buzlanan yol kazaya neden oldu. Kazada yaralanan bir çocuk ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza Atlama kuleleri üzerinde bulunan anayolda gerçekleşti. Ş.Y kontrolünde olan 34 PBG 89 plakalı otomobile S.Y. kontrolünde olan 25 ABS 563 plakalı araç yolda oluşan buzlanma nedeniyle duramayarak arkasından çarptı. S.Y. kontrolünde bulunan araçta A.H (10) çarpışmanın etkisiyle yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğu hastaneye kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunmayan A.H tedavi altına alınırken, olay yerinde incelemelerde bulunan trafik polisi ekipleri trafiğin aksamaması için yol üzerinde önlem aldı.