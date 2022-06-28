Son Dakika
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, müttefikler arasında silah ambargosu olmaması gerektiğini vurguladı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in istediğinin tam tersi olduğunu belirtti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya tam olarak ne zaman üye olacaklarının net olmadığını ancak hızlı bir süreç olacağını ifade etti.
Yolda kayan tır karşı girdi, facia ucuz atlatıldı
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü önce direğe çarptı, sonra refüjden karşı şeride geçerek durabildi. Kaza sırasında karşı yoldan aracın gelmemesi büyük bir faciayı önledi.
Asayiş 28.06.2022, 21:54
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü önce direğe çarptı, sonra refüjden karşı şeride geçerek durabildi. Kaza sırasında karşı yoldan aracın gelmemesi büyük bir faciayı önledi.
Kaza, ilçenin Zonguldak-Bartın karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kayıkçılar istikametinden Çaycuma istikametine gitmekte olan 74 DK 017 plakalı tır sürücüsü yağmur yağmasıyla kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek önce direğe çarptı. Boş olan tır savrulmasının ardından refüje çarparak karşı şeride geçti. Meydana gelen kazada maddi hasar oluştu.