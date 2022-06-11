banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Anne ve oğlu birlikte mezuniyet sevinci yaşadı
Anne ve oğlu birlikte mezuniyet sevinci yaşadı
Namiq Alasgarov, Bursaspor’la olan sözlemesini feshetti
Namiq Alasgarov, Bursaspor’la olan sözlemesini feshetti
Baba-kız aynı sahnede
Baba-kız aynı sahnede
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Van Valiliğine ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Van Valiliğine ziyaret

Yolda kalan otomobilin yardımına polisler yetişti

Bursa’da yol ortasında arıza yapan otomobili trafik polisleri iterek yol kenarına götürdü. O anlar başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.

Asayiş 11.06.2022, 10:03
Yolda kalan otomobilin yardımına polisler yetişti

Bursa’da yol ortasında arıza yapan otomobili trafik polisleri iterek yol kenarına götürdü. O anlar başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.

Olay merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, seyir haliyken arıza yapan bir otomobili trafik polisleri iterek yol kenarına götürdü. Bu anlar diğer sürücüler tarafından takdir toplarken, o anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

Yorumlar (0)
19°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur