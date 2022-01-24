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Yolda kalan aracı traktör kurtardı
İstanbul’da yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan bir araç traktör sayesinde kurtuldu. Traktör sürücüsü ip ile kendi aracına bağladığı arabayı çekerek mahsur kaldığı bölgeden kurtardı.
Asayiş 24.01.2022, 19:42
İstanbul’da yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan bir araç traktör sayesinde kurtuldu. Traktör sürücüsü ip ile kendi aracına bağladığı arabayı çekerek mahsur kaldığı bölgeden kurtardı.
İstanbul’da yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan bir araç traktör sayesinde kurtuldu. Traktör sürücüsü ip ile kendi aracına bağladığı arabayı çekerek mahsur kaldığı bölgeden kurtardı.