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Yolda düşüp yaralanan alkollü şahıs zor ikna oldu
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kaldırımda yürürken düşüp yaralanan alkollü şahıs, zorluk çıkarmasına rağmen 112 ekiplerinin sabırlı yaklaşımı sonrası ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı.
Asayiş 30.12.2020, 03:08
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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kaldırımda yürürken düşüp yaralanan alkollü şahıs, zorluk çıkarmasına rağmen 112 ekiplerinin sabırlı yaklaşımı sonrası ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı.
Covid-19’a karşı amansız mücadelede en zorlu görevi 112 çalışanları yürütüyor. Camiatik Mahallesi Başçeşme Caddesi civarında alkolü fazla kaçıran bir adam, yolda düşüp yaralandı. Yerde yatan adamın yardımına koşan vatandaşlar 112’ye haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından yaralanan ve alkollü olduğu belirlenen Ş.K. (61) isimli şahsa ilk müdahaleyi yaptı.
112 ekiplerinin yaklaşımı vatandaştan takdir topladıKanlar içinde kalmasına rağmen hastaneye gitmemekte ısrar eden alkollü şahıs, 112 ekiplerinin sabırlı yaklaşımı neticesinde ikna edilerek, ambulansla hastaneye götürüldü. 112 ekiplerinin iyimser yaklaşımı da vatandaşlardan büyük takdir topladı.
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