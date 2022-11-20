Yolda devrilen tır nehre düşmekten son anda kurtuldu

Erzurum’da şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kereste yüklü bir tır yoldan çıkarak nehir kenarında bulunan bariyerlere devrildi.

Edinilen bilgilere göre Artvin-Erzurum karayolunda seyir halinde olan 04 D 5511 plakalı Kereste yüklü tır Erzurum’un Uzundere ilçesi mevkiinde, keskin bir virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlerin üzerine devrildi. Sürüklenerek nehir kenarına kadar yaklaşan tır son anda durabilirken, tır sürücüsü ise şans eseri kazayı yara almadan atlattı.