Yolda çalışma yaptığı esnada devrilen kepçenin operatörü yaralandı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde çalışma yaptığı esnada devrilen kepçenin operatörü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kurtköy Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda çalışma yapan S.A. idaresindeki kepçe, operatörünün kontrolünü kaybetmesi neticesinde devrildi. Kazada yaralanan kepçe operatörü için bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerce ilk müdahalesi yapılan yaralı, Sapanca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı S.A. buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.