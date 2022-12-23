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Yolda bulunan cüzdan sahibine teslim edildi
Adana’nın Kozan ilçesinde bulunan cüzdan, zabıta ekiplerince sahibine teslim edildi.
Asayiş 23.12.2022, 13:20
Adana’nın Kozan ilçesinde bulunan cüzdan, zabıta ekiplerince sahibine teslim edildi.
Dün bir mağaza önünde içinde 5 bin 808 TL para olan cüzdan bulan Oktay ve Sevinç Özavşar çifti cüzdanı, Kozan Belediyesi zabıta ekiplerine teslim etti. Sahibini aramaya başlayan zabıta ekipleri cüzdanın engelli bir vatandaşa ait olduğunu tespit etti.
Kozan Belediyesi Zabıta Müdürü Osman Taş, yaptıkları çalışmayla cüzdanın sahibi olduğunu belirledikleri engelli vatandaşa evinde cüzdanı teslim ettiklerini söyledi.