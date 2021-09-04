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Yolda bulunan çantadan tabanca çıktı

Çorum’da yol kenarında unutulan çantadan tabanca çıktı.

Asayiş 04.09.2021, 14:46
Yolda bulunan çantadan tabanca çıktı

Çorum’da yol kenarında unutulan çantadan tabanca çıktı.

Olay, Çöplü Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol kenarında çanta bulan vatandaşlar Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğüme götürdü. Çantayı açarak açıca içerisinde tabanca olduğunu gören zabıta ekipleri polise haber verdi. Belediyeye gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede silahın kurusıkı tabanca olduğunu belirledi. Polis ekiplerinin çantada yaptıkları inceleme de ayrıca çantadan 30’ya yakın kuru sıkı mermisi ve ilaçlar çıktı.

Polis ekipleri, çantanın sahibine ulaşmak için çalışma başlattı.

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