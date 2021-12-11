Yolda bulunan 14 kilo uyuşturucuya 4 tutuklama

Edirne’de 5 ay önce otobanda bulunan 14 kilo uyuşturucuya yönelik 4 kişi tutuklandı.

Edirne’de 5 ay önce karayolları ekiplerince otoban kenarında bulunan uyuşturucu dolu çantanın incelenmesi için polise haber verilmişti. Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, inceleme sonrası maddelerin uyuşturucu skunk maddesi olduğunu tespit etti. 14 kilo 450 gram uyuşturucunun bulunduğu çantayı bırakanların peşine düşen Edirne Emniyeti, 4 aylık incelemenin sonunda, olayla ilgili 4 şahsı tespit etti.

İstanbul ve Edirne’de eş zamanlı yapılan operasyon sonucu yakalanan 4 zanlı, adalete teslim edildi. 4 şüpheli, ’uyuşturucu ticareti yapma’ suçundan tutuklandı.