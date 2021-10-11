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Yolda bulduğu yüklü miktardaki dövizi polise teslim etti

Eskişehir’de bir vatandaş, yolda yürürken bulduğu ve içerisinde 4 bin 235 avro bulunan çantayı polis ekiplerine teslim etti.

Asayiş 11.10.2021, 10:59
Yolda bulduğu yüklü miktardaki dövizi polise teslim etti

Eskişehir’de bir vatandaş, yolda yürürken bulduğu ve içerisinde 4 bin 235 avro bulunan çantayı polis ekiplerine teslim etti.

Akarbaşı Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi’nde yürüyen bir vatandaş, içerisinde döviz ve kişisel eşyaların bulunduğu çanta buldu. Duyarlı vatandaş, bulduğu çantayı Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirerek polis ekiplerine teslim etti. Çantanın içerisinde bulunan 4 bin 235 avro ve kişisel eşyalar sahibine verildi.

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