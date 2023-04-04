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Yolda bulduğu düzenek patladı, bacağından yaralandı
BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİ MAHMUDİYE MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN OLAYDA BİR GENÇ, YOL KENARINDA BULDUĞU SİLAHA BENZER DÜZENEĞİN PATLAMASI SONUCU BACAĞINA İSABET EDEN SAÇMAYLA YARALANDI.
Asayiş 04.04.2023, 20:44
Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir genç yol kenarında bulduğu silaha benzer düzeneğin patlaması sonucu bacağından yaralandı.
Olay, Mahmudiye Mahallesi Bedre Deresi kenarında meydana geldi. İbrahim B.(23), dere kenarında yürürken yolda silaha benzer bir düzenek buldu. Düzeneği incelediği sırada patladı. Düzenekten çıkan saçma, sağ bacağına isabet etti. Yaralanan genç, akrabasını arayarak yardım istedi. Yaralı genç, akrabası tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Düzenek ise polise teslim edildi. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis silaha benzer düzeneği kimin bıraktığını bulmak için çalışma başlattı.