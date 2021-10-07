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Yolcu uçağına bomba ihbarı! Trabzon'a acil iniş yaptı

Kuveyt'ten havalanan bir yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı. Uçak, Trabzon'a acil iniş yaparken havalimanı geçici olarak uçuşa kapatıldı.

Asayiş 07.10.2021, 12:39
Yolcu uçağına bomba ihbarı! Trabzon'a acil iniş yaptı

Kuveyt'ten bu sabah havalanan Jazeera Havayolları'na ait uçak, Trabzon semalarındayken gelen bomba ihbarı üzerine Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı.
Bu sabah Kuveyt'ten havalanan Jazeera Havayolları'na ait uçak, Trabzon semalarındayken gelen bomba ihbarı üzerine Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Özel Harekat Polisi inceleme başlatırken, havalimanı geçici olarak uçuşa kapatıldı.

Tek tek üst araması yapılarak uçaktan tahliye edilen yolcular havalimanı içine alınırken, yolcuların bagajları da mobil x-ray'den geçirilerek kontrol ediliyor.

Bomba imha ekiplerinin ise uçakta aramaları sürüyor.

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