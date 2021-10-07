Son Dakika
Enerjisa Enerji ve Brisa, Türkiye’de elektrikli araçlar için hızlı şarj istasyonu sayısını artırmayı hedefliyor
Yolcu uçağına bomba ihbarı! Trabzon'a acil iniş yaptı
Kuveyt'ten havalanan bir yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı. Uçak, Trabzon'a acil iniş yaparken havalimanı geçici olarak uçuşa kapatıldı.
Asayiş 07.10.2021, 12:39
Kuveyt'ten bu sabah havalanan Jazeera Havayolları'na ait uçak, Trabzon semalarındayken gelen bomba ihbarı üzerine Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı.
Bu sabah Kuveyt'ten havalanan Jazeera Havayolları'na ait uçak, Trabzon semalarındayken gelen bomba ihbarı üzerine Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı.
Özel Harekat Polisi inceleme başlatırken, havalimanı geçici olarak uçuşa kapatıldı.
Tek tek üst araması yapılarak uçaktan tahliye edilen yolcular havalimanı içine alınırken, yolcuların bagajları da mobil x-ray'den geçirilerek kontrol ediliyor.
Bomba imha ekiplerinin ise uçakta aramaları sürüyor.