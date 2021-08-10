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Yolcu treninin çarptığı motosikletli gençten acı haber
Manisa’nın Salihli ilçesinde yolcu treninin çarptığı motosiklet sürücüsü 24 yaşındaki Ali Erkan, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesinde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Asayiş 10.08.2021, 16:09
Manisa’nın Salihli ilçesinde yolcu treninin çarptığı motosiklet sürücüsü 24 yaşındaki Ali Erkan, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesinde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Salihli’de 45 ZC 3246 plakalı motosikletiyle Fevzipaşa Üst Caddesi’ndeki hemzemin geçitten geçmeye çalışan Ali Erkan (24), Alaşehir’den İzmir yönüne giden 32606 sefer sayılı Uşak-İzmir Bölgesel Ekspresi’nin altında kaldı. Motosikletin hurdaya döndüğü kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Erkan, sağlık ekibince Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesine sevk edilen 24 yaşındaki motosiklet sürücüsü Erkan, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Salihli’de bir markette çalıştığı öğrenilen Erkan’ın, Kurtuluş Mahallesi’nde bulunan Fatih Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Çukuroba Mezarlığına defnedildiği öğrenildi.