Yolcu treninin altında kalan adam hayatını kaybetti

Zonguldak’ta 50 yaşındaki Adem Güney yolcu treninin altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Türkali köyünde yaşandı. Köyde ikamet eden 50 yaşındaki Adem Güney, Zonguldak-Gökçebey seferini yapan yolcu treninin altında kaldı. Makinistlerin durumu fark etmesi üzerine durmasına rağmen talihsiz adamın olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayın haber verilmesi üzerine tren istasyonuna sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Trendeki yolcular da olayın şokunu yaşadı. Talihsiz adamın cesedi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılacak.